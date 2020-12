Maia: caminho pode ser votar 1º turno da tributária e PL que unifica PIS e Cofins

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou nesta quarta-feira, 9, que um possível caminho para o avanço da reforma tributária seja votar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 45/2019 e o projeto de lei, enviado pelo governo, que unifica PIS e Cofins.



Maia reafirmou a disposição de construir um acordo para votar as duas proposições, o que, na visão dele, criaria um ambiente de negócios mais propenso ao crescimento econômico.



Segundo Maia, as reformas da Previdência e administrativa promovem redução de despesas, mas não trazem crescimento. "O País precisa da tributária e de microrreformas para crescer acima da média medíocre dos últimos 20 anos", apontou.



O presidente da Câmara comentou, ainda, um cálculo de acordo com o qual, da soma de todos os subsídios tributários e as transferências, inclusive pelo Bolsa Família, 75% da verba ficaria com os ricos e apenas 25%, com os pobres. "Por isso, este é um País que concentra renda. O pobre não é invisível, só está abandonado pelo Estado brasileiro há muitos anos", acrescentou.