Saída de dólares supera entrada em US$ 19,254 bi no ano até 4 de dezembro, diz BC

O fluxo cambial total do ano até 4 de dezembro foi negativo em US$ 19,254 bilhões, informou nesta quarta-feira, 9, o Banco Central. No mesmo período de 2019, o resultado havia sido negativo em US$ 28,342 bilhões.



O resultado do ano está diretamente ligado aos efeitos da pandemia de covid-19 sobre a economia. Em meio à crise, investidores aceleraram em março e abril o envio de dólares a outros países, em movimento de busca por segurança. Posteriormente, verificou-se acomodação nos fluxos.



No ano até 4 de dezembro, a saída líquida de dólares pelo canal financeiro foi de US$ 45,174 bilhões. Este resultado é fruto de aportes no valor de US$ 442,746 bilhões e de envios no total de US$ 487,920 bilhões. O segmento reúne investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.



No comércio exterior, o saldo acumulado ficou positivo em US$ 25,921 bilhões, com importações de US$ 152,630 bilhões e exportações de US$ 178,550 bilhões. Nas exportações estão incluídos US$ 22,651 bilhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 63,551 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 92,348 bilhões em outras entradas.



Novembro



Depois de registrar saídas líquidas de US$ 1,311 bilhão em outubro, o País fechou novembro com fluxo cambial positivo de US$ 438 milhões, informou o Banco Central.



No canal financeiro, houve entrada líquida de US$ 6,013 bilhões em novembro, resultado de aportes no valor de US$ 42,516 bilhões e de retiradas no total de US$ 36,502 bilhões.



No comércio exterior, o saldo ficou negativo em US$ 5,575 bilhões, com importações de US$ 17,488 bilhões e exportações de US$ 11,913 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 1,320 bilhão em ACC, US$ 4,230 bilhões em PA e US$ 6,363 bilhões em outras entradas.



Semana



O fluxo cambial da semana passada (de 30 de novembro a 4 de dezembro) ficou positivo em US$ 476 milhões, informou o Banco Central.



O canal financeiro registrou na semana passada entrada líquida de US$ 1,606 bilhão. Isso foi resultado de aportes no valor de US$ 15,933 bilhões e de envios no total de US$ 14,327 bilhões.



No comércio exterior, o saldo ficou negativo em US$ 1,130 bilhão no período, com importações de US$ 5,130 bilhões e exportações de US$ 4,001 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 218 milhões em ACC, US$ 2,002 bilhões em PA e US$ 1,781 bilhão em outras entradas.