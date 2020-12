Guerra comercial entre EUA e China vai continuar após pandemia, diz professor

O historiador e professor da Universidade de Harvard, Niall Ferguson, avalia que a China atingiu pontos positivos no combate à pandemia, controlando o contágio na maioria das províncias e com iniciativas como a doação de respiradores para outros países. Mas o país asiático danificou sua imagem quando não foi honesto na divulgação de informações sobre o avanço do Coronavírus.



"É um erro pensar que a China está vencendo a Guerra Fria 2.0", afirmou o professor.



A chamada Guerra Fria 2.0 é a disputa econômica, essencialmente comercial, entre EUA e China. "Este conflito não foi inventado por Trump. Essa guerra diz respeito principalmente ao comércio, então ela vai continuar depois da pandemia", disse Ferguson, ao participar de evento virtual do Itaú sobre a Amazônia, realizado nesta quarta-feira.



Por fim, o historiador, autor de "Doom: The Politics of Catastrophe", ainda não lançado no Brasil, defendeu que o próximo grande desastre mundial será um que não é esperado pelo planeta. "Quando você se prepara para uma catástrofe financeira, aparece uma pandemia", afirmou.