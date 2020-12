Produção de motos sobe 14,5% em novembro ante outubro, diz Abraciclo

No segundo melhor mês do ano, a produção de motos somou 104,1 mil unidades em novembro, um crescimento de 14,5% na comparação com outubro. Frente ao mesmo período de 2019, a produção subiu 11,8%, conforme balanço divulgado nesta quarta-feira, 9, pela Abraciclo, a entidade que representa o setor, cujas fábricas estão instaladas no polo industrial de Manaus. Neste ano, o resultado fica atrás apenas das 105 mil motos fabricadas em setembro.



Ao apresentar os resultados, Marcos Fermanian, presidente da Abraciclo, disse que a demanda está aquecida em razão da migração do transporte público ao transporte individual, sendo a motocicleta um veículo acessível num momento em que as pessoas buscam prevenção ao coronavírus.



Além disso, a demanda por motos se beneficia do boom dos serviços de entrega (delivery) desde a chegada da pandemia.



Fermanian afirmou durante entrevista coletiva à imprensa que a produção das montadoras de motos é limitada, contudo, pelos protocolos de prevenção ao vírus, que fazem com que menos operários trabalhem ao mesmo tempo para evitar aglomerações nas linhas de montagem.



Segundo ele, a situação de insuficiência de insumos apontada por setores industriais tem sido "administrável" nas fábricas de motos.



De janeiro a novembro, a indústria de motos produziu 888,5 mil unidades, com queda de 14,5% em relação aos 11 primeiros meses de 2019. A expectativa é que o setor, que já chegou a produzir mais de 2,1 milhões de motos (marca de 2008), feche 2020 com recuo de 15,4%, totalizando 937 mil motos fabricadas.



A Abraciclo ainda não tem as previsões para o ano que vem, mas Fermanian adiantou hoje que a expectativa é de que a indústria, pelo menos, se recupere do tombo de 2020, retomando os volumes de 2019.



"Esperamos, no mínimo, voltar ao patamar de 2019, zerando esse déficit aberto em 2020", comentou o executivo.



Ele ponderou que há apreensão quanto à continuidade da recuperação econômica diante da perspectiva de retirada do auxílio emergencial e do nível recorde de desemprego.



No mês passado, as montadoras entregaram 101,9 mil motos às concessionárias, com alta de 8% na comparação com novembro de 2019 e de 12,2% frente a outubro. No acumulado desde janeiro, as vendas no atacado mostram queda de 15,3%, num total de 858,3 mil unidades nos 11 meses.