Investidor estrangeiro ingressa com R$ 1,683 bilhão no pregão do dia 4

Os investidores estrangeiros ingressaram com R$ 1,683 bilhão na B3 durante a sessão da sexta-feira, 4. Naquele dia, o Ibovespa encerrou em alta de 1,30%, a 113.750,22 pontos e giro financeiro de R$ 31,6 bilhões, com destaque para a acelerada de 5% nos preços do minério no exterior e um forte otimismo dos mercados de Nova York e da Europa com a chegada da vacina contra a pandemia.



Em dezembro os ingressos já somam R$ 4,299 bilhões, resultado de compras de R$ 69,097 bilhões e vendas de R$ 64,798 bilhões. Em 2020, os estrangeiros retiram R$ 48,947 bilhões do mercado acionário brasileiro.