Fundos têm resgate líquido de R$ 20,38 bi em novembro, aponta Anbima

Os fundos de investimentos registraram resgate líquido de R$ 20,38 bilhões em novembro de 2020, sendo R$ 18,87 bilhões concentrados em renda fixa, conforme dados do boletim diário da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) divulgados nesta quinta-feira, 3.



A Anbima também registrou saídas de R$ 4,51 bilhões de fundos de investimentos em direitos creditórios (FIDCs)e de R$ 1,01 bilhão de fundos de ações.



Na ponta positiva, minimizando os resgates, os multimercados mostram captação líquida de R$ 1,47 bilhão em novembro, seguido por entradas de R$ 988 milhões em fundos de previdência, R$ 577 milhões em fundos cambiais e R$ 388 milhões em fundos de investimentos em participações (FIPs).



No acumulado do ano até 30 de novembro último, os fundos de investimentos conservam uma captação líquida total de R$ 126,83 bilhões.