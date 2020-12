Fed: economia desacelerou por segunda onda de covid-19 e falta de apoio fiscal

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) de Nova York, John Williams, afirmou que a atividade econômica dos Estados Unidos tem mostrado sinais de desaceleração em indicadores recentes. Segundo ele, esse movimento reflete os impactos da segunda onda de infecções pelo novo coronavírus no país, além da falta de estímulo fiscal à economia, uma vez que medidas de apoio adotadas pelos EUA nos primeiros meses da pandemia estão expirando ou sendo reduzidas.



"Ainda estamos em uma recessão muito profunda. A economia estava se recuperando mais fortemente do que o esperado até recentemente", afirmou Williams, em evento sobre os impactos da covid-19 na economia regional dos EUA. Além de apontar para a desaceleração da economia nos EUA, o dirigente condicionou a recuperação em 2021 à distribuição de uma vacina contra a covid-19. "Economia de 2021 dependerá de quando vacina estará amplamente disponível", projetou Williams.