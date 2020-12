Oi anuncia prorrogação de home office até março de 2021

A Oi anunciou nesta quarta-feira, 2, a prorrogação do home office de 80% de sua força de trabalho até, pelo menos, 31 de março de 2021. Com um programa de trabalho remoto "maduro antes mesmo de 2020", a empresa diz que vem conseguindo manter nos últimos oito meses a produtividade de seus colaboradores assim como as iniciativas de cuidado, segurança e atenção com o time.



A tele informa que em setembro, pesquisa realizada com cerca de 10 mil funcionários mostrou que 93% deles perceberam ganho ou manutenção da qualidade de vida com o home office. "A decisão da companhia está alinhada às suas diretrizes de saúde e segurança e diante do cenário de incertezas da pandemia", diz em nota.



A Oi reforça que com a aproximação da data poderá reavaliar a volta gradual ao trabalho presencial.