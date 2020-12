Petrobras reduz preço da gasolina em 2% a partir de 3 de dezembro nas refinarias

A Petrobras informou nesta quarta-feira, 2, que vai reduzir em 2% o preço da gasolina nas suas refinarias a partir da quinta-feira, 3, mas que manteve inalterados os preços do diesel e do diesel marítimo (bunker). Este é o primeiro ajuste de preços da estatal em dezembro, depois de aumentos realizados em novembro.



A redução de preço da gasolina interrompe o processo de alta que foi observado no mês passado, quando o petróleo ensaiava recuperação no mercado internacional estimulado pelo anúncio de vacinas contra a covid-19.



No dia 11 de novembro o preço da gasolina subiu 6% e no dia 25, avançou 4%.



A queda anunciada nesta quarta também ocorre em um momento em que os preços do petróleo começam a operar no positivo, depois de alguns dias em queda, novamente motivado por confirmações de sucesso da vacina contra o vírus por vários laboratórios.



Nesta quarta, no início da manhã, o petróleo tipo Brent da commodity operava em alta de 0,36%, a US$ 47,59 o barril.