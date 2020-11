Venda de imóveis é recorde em setembro, após alta de 13,5%

Venda de imóveis em setembro tem o melhor resultado desde maio de 2014 (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) mensal da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (ABRAINC), elaborado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), registrou aumento de 13,5% nas vendas de novas unidades habitacionais em setembro na comparação com o mesmo mês em 2019. Foi o melhor resultado mensal do indicador Abrainc/Fipe desde maio de 2014. O indicadorda Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (), elaborado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (), registroudenasde novas unidades habitacionais emna comparação com o mesmo mês em 2019. Foi omensal do indicador Abrainc/Fipe desde





"O setor segue pontuando ótimo fluxo de vendas em um ano marcado por um elevado nível de desemprego e impacto negativo da pandemia. Isso mostra que a construção civil, que gerou mais de 154 mil empregos nos últimos três meses, segundo Caged, mantém-se como setor de tração da recuperação econômica", avalia o presidente da Abrainc, Luiz Antonio França.





De acordo com as informações repassadas pelas associadas à entidade, o trimestre móvel, do indicador Abrainc-Fipe, encerrado em setembro mostra que as vendas da incorporação estabeleceram novo recorde histórico. Isto ocorreu após aumento de 39,7% nas unidades vendidas em comparação com o mesmo período do ano passado.





Já no acumulado em 12 meses, as unidades comercializadas superaram em 13,5% o volume vendido nos 12 meses anteriores.





Em setembro, os lançamentos de novos empreendimentos tiveram ligeira oscilação negativa de 0,9%. Nos últimos 12 meses, a queda acumulada foi de 2,3% em relação ao observado nos 12 meses anteriores, carregando ainda efeitos do início da pandemia. Apesar desse movimento, os lançamentos acumularam alta de 7,8% no terceiro trimestre deste ano, na comparação com o mesmo período de 2019.

Segmentação

Os empreendimentos do segmento de imóveis voltado para a baixa renda, responsável por 84,4% dos lançamentos e 76,2% das vendas residenciais, registrou elevação de 3,7% nos lançamentos em setembro. Além disso, tiveram aumento de 14,5% no terceiro trimestre e 8,6% no acumulado em 12 meses.





Já no âmbito das vendas, o segmento de habitação popular fechou setembro com uma alta de 19,3% em relação ao mesmo mês do ano passado, colaborando para uma elevação de 50,3%, no terceiro trimestre, e de 24,7% nos últimos 12 meses.





Os empreendimentos do segmento de Médio e Alto Padrão (MAP), relativamente mais afetados pelos efeitos da pandemia nos grandes centros urbanos, tiveram recuo de 41% em setembro de 2020 (em relação ao mesmo mês do ano anterior), queda de 27,5% no terceiro trimestre e de 36,7% nos últimos 12 meses. Já as vendas do segmento MAP oscilaram -1,9% em setembro deste ano.





Apesar do movimento negativo em setembro, as vendas deste segmento avançaram 10,9% no terceiro trimestre de 2020.

