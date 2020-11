Vendas do e-commerce somam R$ 923,4 milhões na quinta-feira

As vendas do e-commerce brasileiro desta quinta-feira, 26, considerada o primeiro dia da Black Friday, somaram R$ 923,4 milhões, crescimento de 26,3% em relação ao registrado no mesmo dia do ano passado, informou hoje a EbitNielsen.



Foram 1,6 milhão de pedidos, alta de 15% sobre 2019, e um valor médio de compras de R$ 576, 9,8% maior que ano passado.



Nos sete dias anteriores, entre os 19 e 25, as vendas atingiram R$ 2 bilhões, alta de 41% ante 2019, com destaque para a quarta-feira que registrou incremento de 53% também na comparação com o ano anterior.