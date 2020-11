ANP marca 17ª rodada de licitações de áreas de petróleo e gás para 7 de outubro

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) retomou a 17ª Rodada de Licitações de blocos de petróleo e gás natural, e marcou para o dia 7 de outubro do ano que vem a entrega das ofertas pelos investidores.



O pré-edital da 17ª Rodada foi publicado nesta sexta-feira, 27, no Diário Oficial da União (DOU), depois do leilão ter sido suspenso em abril deste ano, por causa da pandemia de covid-19.



O documento entrará em consulta pública por 60 dias, até 28 de janeiro de 2021, e a audiência pública está prevista para 3 de fevereiro, por videoconferência.



A 17ª Rodada vai ofertar 92 blocos em quatro bacias sedimentares (Campos, Pelotas, Potiguar e Santos), com área total de 53,9 mil km².



Foram incluídos blocos que podem conter jazidas localizadas além das 200 milhas náuticas, na extensão da Plataforma Continental brasileira.



Esses blocos estão localizados na bacia de Santos, com quatro blocos cortados pelo limite das 200 milhas náuticas (S-M-1615, S-M-1617, S-M-1619 e S-M-1378) e dois estão totalmente além deste limite (S-M-1729 e S-M-1731).



Nesta sexta, tem início o prazo para o pagamento da taxa de participação e para a inscrição na rodada, que se encerra após a publicação do edital, no dia 11 de agosto de 2021, informou a agência.