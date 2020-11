Campos Neto: 1ª semana do Pix foi espetacular, com mais de R$ 10 bi em negociação

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, classificou como "espetacular" a primeira semana do Pix, o sistema de pagamentos instantâneos desenvolvido pela autarquia.

Ao dar entrevista para o programa Voz do Brasil, Campos Neto informou que mais de R$ 10 bilhões passaram pela plataforma em sua primeira semana. O total de chaves cadastradas já chegou a 82 milhões.



"As pessoas querem algo rápido, barato, seguro, transparente a aberto. O BC precisava avançar nesse sentido e o Pix foi criado para atender esta demanda da população. Tem essas características", comentou o presidente do BC.



Ele acrescentou que o sistema ainda vai gerar novos modelos de negócios e reduzir o custo operacional das pequenas empresas, assim como baratear as despesas das pessoas com transações financeiras. "A primeira semana do Pix foi espetacular."



Durante a entrevista, Campos Neto também fez comentários sobre a semana nacional de educação financeira, que está sendo realizada desde segunda-feira pelo BC. Segundo ele, o problema de educação financeira no Brasil não é falta de conteúdo, mas sim a ausência de estímulos para as pessoas acessarem materiais de orientação sobre como investir. "As pessoas consomem produtos financeiros de forma equivocada", observou.