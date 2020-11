Nos EUA, indice de confiança do consumidor cai a 96,1 em novembro

O índice de confiança do consumidor nos Estados Unidos caiu de 101,4 em outubro (dado revisado, de 101,9 antes informado) para 96,1 em novembro, informou nesta terça-feira o Conference Board. O resultado teve queda mais forte do que as expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam baixa a 98,3.



O subíndice da situação atual caiu de 106,2 para 105,9 no período, enquanto o subíndice de expectativas caiu de 98,2 para 89,5 em novembro.