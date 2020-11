UE anuncia contribuição de €183 mi para programa do FMI de ajuda a países pobres

A Comissão Europeia anunciou nesta segunda-feira, 23, contribuição de 183 milhões de euros para o programa do Fundo Monetário Internacional (FMI) que prevê alívio de dívida para os 29 países mais pobres do mundo, em meio à crise provocada pelo coronavírus.



"A UE está combinando injeção de recursos para a rápida redução das restrições orçamentais para ajudar a resposta imediata - através de contribuições como esta - com um plano sustentado de mais longo prazo para ajudar os parceiros a resistir a essa severa tempestade socioeconômica, que está longe de terminar", disse Josep Borrell, responsável pelas relações exteriores do Bloco.