BC da Turquia eleva taxa básica de juros de 10,25% a 15,00%

O Banco Central (BC) da Turquia elevou a taxa básica de juros de 10,25% a 15,0% ao ano, alegando que a depreciação da lira turca e o aumento de preços dos alimentos causaram a deterioração das perspectivas de inflação no país. "Embora os dados monitorados em novembro apontem para um aumento da inflação devido à recente volatilidade da taxa de câmbio, este é considerado temporário com a orientação decisiva da política monetária. Nesse sentido, o Comitê decidiu implementar um aperto monetário transparente e forte, a fim de eliminar riscos para as perspectivas de inflação, ancorar as expectativas de inflação e restaurar o processo de desinflação", afirma a instituição, em comunicado que acompanha a decisão.



A instituição reforça ainda que "todos os fatores que afetam a inflação serão levados em consideração" nas próximas decisões, deixando espaço aberto para novos aumentos dos juros. "O aperto da política monetária será sustentado de forma decisiva até que se alcance uma queda permanente da inflação", aponta o documento.