Receita dispensa de funções comissionadas auditores-fiscais alvo de operação

A Receita Federal dispensou nesta quarta-feira, 18, dois auditores-fiscais de funções comissionadas que exerciam na Delegacia do Rio de Janeiro. Os dois são alvo da operação Armadeira 2, deflagrada hoje pela Polícia Federal, Ministério Público Federal e Receita, para investigar um esquema de arrecadação de propina no âmbito da Superintendência da Receita na 7ª Região Fiscal. Em Portarias publicadas em edição extra do Diário Oficial da União nesta noite, a Receita está dispensando o auditor Ruy Mario Medeiros Cascardo da função de chefe da equipe de fiscalização 1 da Delegacia da Receita do Rio II, e o auditor Oscar Luiz Vieira Ferreira do encargo de substituto eventual de chefe de equipe de gestão do crédito tributário e do direito creditório 6 da mesma delegacia do Fisco no Rio.



Conforme o Blog Fausto Macedo informou mais cedo, foram cumpridos 46 mandados de busca e apreensão em empresas e residências de envolvidos no esquema, auditores fiscais, empresários e contadores. As ordens foram expedidas pela 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro que, em razão dos 'fortes indícios da prática de atos de corrupção e de lavagem de dinheiro', determinou o bloqueio de bens dos investigados no montante total de R$ 519.851.578,24.



Ruy Cascardo e Oscar Luiz Vieira Ferreira foram alvo de pedidos de busca e apreensão criminal, e Ruy Cascardo teve o pedido de prisão preventiva feito pelo Ministério Público Federal.