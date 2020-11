Presidente do BC diz que é preciso melhorar narrativa da política ambiental

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou nesta terça-feira, 17, que a política ambiental é "muito importante" e que será um dos fatores para a recuperação dos países no período pós-pandemia. "Espera-se que a recuperação da crise seja inclusiva e sustentável", afirmou.



Campos Neto defendeu ainda que é preciso "melhorar a narrativa da política ambiental e focar nos pontos positivos" no Brasil.



"Há duas semanas, tive outra reunião com investidores sobre política ambiental", afirmou ele, destacando ainda as ações mais recentes do BC na área.



Os comentários foram feitos por Campos Neto durante entrevista à GloboNews.