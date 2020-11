Camex zera alíquotas do imposto de importação de bens de capital e de informática

O Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior (Gecex) aprovou resolução, publicada no Diário Oficial desta segunda-feira, 16, que altera para zero por cento alíquotas do Imposto de Importação incidentes sobre bens de capital, na condição de ex-tarifários.



Em outra resolução, também publicada nesta , o Gecex altera para zero por cento as alíquotas do imposto de importação incidentes sobre bens de informática e telecomunicações, também na condição de ex-tarifários.



Para ver as listas completas de produtos incluídos, basta entrar no seguinte link na internet:

https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=16/11/2020&jornal;=515&pagina;=19&totalArquivos;=159