PIB do Reino Unido do 3º tri é forte, mas já há sinais de estresse, diz ING

A forte retomada do Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido no terceiro trimestre reflete o prolongado "lockdown" motivado pela covid-19 que levou a produção a se contrair fortemente no segundo trimestre, mas a economia já voltou a mostrar sinais de estresse, segundo James Smith, economista de mercados desenvolvidos do ING.



O crescimento de 1,1% de setembro ante agosto foi menor do que o previsto e houve uma marcante retração no setor de hospitalidade, aponta Smith. Mais adiante, o economista prevê uma modesta queda do PIB britânico em outubro, que se ampliará em novembro devido às recentes medidas de confinamento implementadas na Inglaterra. "Esperamos que os últimos 'lockdowns' deixem o tamanho da economia do Reino Unido 15% abaixo de níveis anteriores ao vírus, em novembro", diz Smith.