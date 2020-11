Locaweb tem lucro líquido de R$ 7,8 milhões no trimestre, alta de 30,6% s

A empresa de tecnologia Locaweb apresentou na noite desta quarta-feira, 11, seu balanço referente ao terceiro trimestre de 2020, quando teve lucro líquido de R$ 7,8 milhões entre julho e setembro, um crescimento de 30,6% sobre os R$ 6 milhões vistos um ano antes. No critério ajustado, o lucro líquido ficou em R$ 12,5 milhões, alta de 30,4% sobre 2019.



O Ebitda (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) no trimestre foi de R$ 30,9 milhões, subindo 4,4% ante os R$ 29,6 milhões apurados no ano anterior. A margem Ebitda do período foi de 24,4%, queda de 4,6 pontos porcentuais. Em termos ajustados, o Ebitda foi de R$ 35,8 milhões, alta de 17,9% sobre julho a setembro de um ano antes.



A receita operacional líquida da Locaweb no terceiro trimestre foi de R$ 126,2 milhões, crescimento de 23,8% ante o mesmo período de 2019, quando a marca foi de R$ 101,9 milhões. A receita do Commerce, que amealha as operações de e-commerce da empresa, somou R$ 40,3 milhões, alta de 90,3% sobre o terceiro trimestre de 2019 e de 23,2% sobre o segundo trimestre deste ano. Já o segmento de software como serviço (SaaS, na sigla em inglês) teve receita de R$ 85,9 milhões entre julho e setembro, alta de 6,4% sobre o ano anterior.



Em comentário que acompanha o balanço, a Locaweb chama atenção para o volume bruto de mercadorias (GMV, na sigla em inglês) do Commerce, que totalizou R$ 1,9 bilhão, alta de 90,4% sobre o terceiro trimestre do ano passado. "A qualidade do nosso ecossistema, que segue sendo ampliada rapidamente e já conta com mais de 328 integrações, bem como a qualidade da nossa plataforma, contribuiu para o aumento de vendas dos nossos clientes e fez com que nosso crescimento fosse muito superior ao do mercado", diz a empresa.



A Locaweb também chama a atenção para adição de novas lojas ao seu ecossistema, de 341,6% sobre o quarto trimestre de 2019, implicando que a base de lojistas praticamente dobrou entre janeiro e setembro de 2020. "Os dados do trimestre reforçam que, mesmo com a reabertura do comércio em algumas cidades, não vemos sinais de desaceleração na adição de novas lojas", fala a empresa.



No segmento de SaaS, o número de clientes teve aumento de 2,3%, a 372,7 mil, destacando o crescimento de vendas de soluções corporativas, que acabaram sofrendo ao longo da pandemia, o crescimento de soluções para e-mails corporativos, do Criador de Sites e Delivery Direto, "todos apresentando altas taxas de crescimento em relação a 2019".



Os custos e despesas operacionais totais subiram 28,3% na comparação anual, a R$ 109 milhões. O resultado financeiro líquido no terceiro trimestre foi uma despesa líquida de R$ 3,5 milhões, o que representou uma melhora de 59,8% em comparação com 2019, relacionado à redução do saldo de dívida bruta bancária em aproximadamente R$ 20,5 milhões.



O caixa líquido proveniente das atividades operacionais totalizou R$ 40,2 no trimestre, alta de 56,4% comparado a R$ 25,7 milhões no terceiro trimestre de 2019. A geração de caixa operacional da companhia, medida pelo Ebitda ajustado menos o capex, apresentou uma queda de 7,9% entre julho e setembro, a R$ 21,5 milhões. Ainda com os recursos da sua oferta inicial pública (IPO, na sigla em inglês) em caixa, a Locaweb teve saldo líquido de caixa de R$ 378,2 milhões no trimestre.