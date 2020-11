Integrante de BCE não descarta medida na próxima decisão de política monetária

Integrante do comitê de política monetária do Banco Central Europeu (BCE), Klaas Knot não descartou nenhuma medida para a próxima decisão de política monetária do BCE, em dezembro. Sobre juros negativos, o dirigente ponderou a possibilidade, dizendo que seus efeitos "devem ser observados".



"Teremos novas projeções em dezembro, não sabemos os impactos de uma segunda onda, e outros fatores", disse ele em entrevista à CNBC, completando que pode "recalibrar" a política monetária de acordo com o cenário.



Knost afirmou que uma vacina contra a covid-19 é "absolutamente uma boa notícia", mas ponderou que pode levar algum tempo até o imunizante materializar uma recuperação na economia, que não deve ocorrer "do dia para a noite".