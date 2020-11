Anbima: Mercado de capitais capta R$ 35,3 bilhões em outubro

O mercado de capitais brasileiro registrou captação de R$ 35,3 bilhões em outubro, conforme dados do boletim mensal da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) divulgado nesta terça-feira, 10. O montante emitido representa um aumento de 43,7% na comparação com o volume alcançado em setembro.



No ano de 2020 até o final de outubro, no entanto, o volume captado ficou em R$ 275,1 bilhões, ainda 18,5% abaixo do obtido em igual período de 2019.



Segundo o boletim, há R$ 17,6 bilhões em ofertas em andamento, e outros R$ 10,8 bilhões em operações em análise, desconsiderando, neste último caso, o volume das ofertas de ações.



Follow-ons e IPOs



As emissões de renda variável (follow-ons e IPOs) alcançaram o volume de R$ 19,1 bilhões em outubro, quase três vezes acima do volume de setembro último, representando um crescimento de 88,88% em comparação com igual período do ano passado.



O volume das ofertas públicas iniciais de ações (IPOs) em outubro foi o maior do ano em termos absolutos (R$ 5,8 bilhões). Ao todo, 16 companhias abriram o capital no período, além de cinco com ofertas precificadas mas não encerradas até o mês passado.