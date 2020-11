Magazine Luiza tem lucro líquido de R$ 206 milhões no trimestre, queda de 12,4%

O Magazine Luiza registrou lucro líquido de R$ 206 milhões no terceiro trimestre de 2020, queda de 12,4% em relação ao mesmo período de 2019. No critério ajustado, a varejista teve ganhos de R$ 216 milhões, avanço de 69,6% em relação ao apresentado um ano atrás. O ajuste desconsidera o crédito fiscal reconhecido no terceiro trimestre de 2019 e outros dados não recorrentes.



O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) somou R$ 546,1 milhões entre julho e setembro, uma alta de 9% na comparação anual. No critério ajustado, o indicador ficou em R$ 561,2 milhões, alta de 41,2%. Enquanto isso, em razão da maior penetração do e-commerce, a empresa diminuiu sua margem bruta ajustada de 30,6% para 26,2%. A queda, segundo escreve a companhia na divulgação de resultados, tem a ver com a maior participação das vendas online no total.



As vendas totais da companhia, atingiram R$ 12,3 bilhões no terceiro trimestre, alta de 81,2% em relação ao registrado um ano atrás. E o e-commerce representou 66,3% das vendas do trimestre, ante 48,3% um ano atrás.



Nos últimos 12 meses, o Magazine Luiza aumentou sua posição de caixa líquido ajustado em R$ 5,3 bilhões, passando de uma posição ajustada de R$ 600 milhões em setembro de 2019 para R$ 5,9 bilhões ao fim do mesmo mês de 2020. A empresa encerrou o trimestre com uma posição total de caixa de R$ 7,6 bilhões, considerando caixa e aplicações financeiras de R$ 2,9 bilhões mais R$ 4,7 bilhões em recebíveis de cartão de crédito.