EUA devem ter impasse legislativo e regulatório por 2 anos sob Biden, diz Eurasia

A Eurasia informa em relatório que alterou suas perspectivas políticas de curto e longo prazo dos Estados Unidos para "neutras", com a expectativa de "impasse legislativo e regulatório ao longo dos próximos dois anos". A consultoria vê um risco de alta de aprovação de um "estímulo fiscal significativo" entre dezembro e março, seguido por um 2021 "relativamente calmo, com compromissos potenciais bipartidários sobre gastos e infraestrutura".



Por outro lado, a Eurasia enxerga também um risco de baixa, de volatilidade e profundas divisões entre partidos, o que forçaria disputas sobre gastos fiscais e deixaria vagas posições em importantes agências regulatórias.



Para a consultoria, o presidente eleito Joe Biden deve ser uma "figura de transição" no realinhamento político do país, o que resultará em um Partido Republicano "mais populista" e em mais distanciamento das grandes companhias dos dois partidos políticos que controlam o país.