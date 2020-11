Lucro da Berkshire Hathaway sobe, impulsionado por recuperação nos investimento

O lucro do Berkshire Hathaway Inc., conglomerado de Warren Buffet, reportou lucro líquido de US$ 30,1 bilhões no terceiro trimestre, acima dos US$ 16,5 bilhões no mesmo período do ano passado. O lucro operacional, que exclui alguns resultados de investimento, caiu para US$ 5,5 bilhões, de US$ 8,1 bilhões em igual etapa de 2019.



Os resultados trimestrais da empresa foram impulsionados por sua vasta carteira de investimentos. Após uma mudança nas regras contábeis nos últimos anos, os lucros da Berkshire geralmente refletem o desempenho do mercado de ações. As ações subiram no terceiro trimestre, com o S&P; 500 valorizando-se 8,5%.



O conglomerado de Warren Buffett possui um grande negócio de seguros, bem como ferrovias, empresas de serviços públicos, indústrias e marcas de varejo americanas conhecidas, como Fruit of the Loom, Dairy Queen e Oscar Meyer.



Apesar da melhora no resultado líquido, os lucros operacionais caíram na Berkshire, em decorrência das operações em seguros. Várias seguradoras divulgaram seus resultados trimestrais esta semana, com desempenho misto.



De certa forma, a pandemia de coronavírus ajudou as seguradoras, já que a redução do tráfego de veículos levou a um declínio significativo nos sinistros. A Berkshire possui uma das maiores seguradoras de automóveis do EUA, a Geico. Em abril, a seguradora de automóveis juntou-se a muitas outras no setor para oferecer descontos aos clientes, relatando a emissão de US$ 2,5 bilhões em créditos de apólices.



Por outro lado, a Covid-19 alterou muitos outros aspectos da vida diária, que levaram a um aumento de sinistros, como eventos cancelados e seguro de viagem. Além disso, as seguradoras também sentiram uma onda de sinistros por causa da temporada de furacões e incêndios florestais na Costa Oeste.



A empresa, que por anos evitou recompras de ações, recomprou US$ 9 bilhões em ações, elevando o total das recompras de ações para US$ 16 bilhões no ano até agora.



A Berkshire tinha US$ 145,7 bilhões em caixa no final do terceiro trimestre, ante cerca de US$ 146,6 bilhões no final do segundo trimestre.



