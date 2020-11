Walmart vende operações na Argentina ao Grupo de Narváez

O Walmart Inc. anunciou nesta sexta-feira, 6, que venderá suas operações de varejo na Argentina, que incluem mais de 90 lojas, para o Grupo de Narváez. O valor não foi informado, mas a companhia americana disse que registrará um prejuízo de cerca de US$ 1 bilhão com a venda no terceiro trimestre fiscal de 2021, devido sobretudo a perdas cumulativas com o câmbio.



O empresa afirmou que continuará a apoiar o negócio, iniciado em 1995, por meio de uma transição de serviços e acordos com o Grupo de Narváez, que tem operações de varejo em Argentina, Equador e Uruguai.



O Walmart informou ainda que a unidade na Argentina era o nono maior empregador privado no país, com mais de 9 mil funcionários em 92 lojas.