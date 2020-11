Consórcio Ilumina Sapucaia do Sul vence leilão de iluminação pública no RS

O consórcio Ilumina Sapucaia do Sul venceu o leilão para administrar a iluminação pública da cidade de mesmo nome pelo prazo de 13 anos. A oferta feita no leilão promovido nesta sexta-feira, 6, pela B3 foi de R$ 213,026 mil, o que corresponde a um deságio de 51,07% em relação ao valor máximo.



O contrato prevê a modernização de 11 mil pontos de iluminação pública em Sapucaia do Sul, no Rio Grande do Sul, no prazo de 18 meses, além da instalação de outros dois mil pontos.



A estimativa é que a concessão beneficie 141 mil pessoas.