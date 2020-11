EUA geram 638 mil empregos em outubro; desemprego cai a 6,9%

A economia dos Estados Unidos criou 638 mil empregos em outubro, informou nesta sexta-feira, 6, o Departamento do Trabalho. O resultado ficou acima dos 570 mil previstos pela mediana dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast. A taxa de desemprego recuou de 7,9% em setembro para 6,9% em outubro, mais do que a expectativa, que era de 7,65%.



O Departamento do Comércio ainda revisou os números de geração de vagas em setembro - de 661 mil antes informado para 672 mil - e em agosto - de 1,489 milhão antes informado para 1,493 milhão.



Em outubro, o salário médio por hora teve alta de 0,14% em relação ao mês anterior, abaixo da previsão de alta de 0,2% dos analistas.



Na comparação anual, o crescimento foi de 4,46%, ante expectativa de avanço de 4,50%.