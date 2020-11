Rede de coxinhas é condenada por não apoiar franquia de lanchonete

Contrato entre empresária e franquia de coxinhas não dá certo e vai parar na Justiça (foto: TJMG/Divulgação ) frustrado seu sonho do negócio de sucesso. Isso porque a empresa responsável pela marca Mundo das Coxinhas não cumpriu o contrato de franquia estabelecido com a empresária. O negócio foi inviabilizado e a empreendedora recorreu à Justiça para receber o ressarcimento dos R$ 7 mil investidos inicialmente. Ela ainda vai ganhar outros R$ 7 mil em indenização por danos morais, conforme decisão do juiz Igor Queiroz, da 21ª Vara Cível de Belo Horizonte. Uma empresária mineira teveseu sonho do negócio de. Isso porque a empresa responsável pela marca Mundo das Coxinhascumpriu o contrato deestabelecido com a empresária. O negócio foi inviabilizado e a empreendedora recorreu à Justiça para receber odos R$ 7 mil investidos inicialmente. Ela ainda vai ganhar outros R$ 7 mil em indenização por, conforme decisão do juiz Igor Queiroz, da 21ª Vara Cível de Belo Horizonte.

A empreendedora alegou, em juízo, que a empresa franqueadora prometia o gerenciamento do negócio com informações sobre o mercado, funcionamento do estabelecimento, treinamento de equipe e orientações sobre os equipamentos da loja. Porém, não cumpriu com as obrigações nem no início do contrato, nem ao longo do tempo. A empresária, entretanto, pagou os respectivos royalties, mas o negócio fracassou.





A franqueadora não contestou a ação judicial e foi julgada à revelia. O juiz Igor Queiroz, ao considerar o dano moral sofrido, ressaltou que houve ato ilícito praticado pela empresa.

