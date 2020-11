PIX entra em fase preparatória e fica disponível para alguns cadastrados

(foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

A partir desta terça-feira (3/11), o Pix entra em fase preparatória. Até o próximo dia 15, um contingente entre 1% e 5% dos clientes das instituições financeiras cadastradas no Banco Central (BC) poderão fazer transações por meio do novo formato de pagamentos instantâneo, mas em horários limitados. A ideia é preparar os sistemas do BC e dos bancos brasileiros para o início integral dos débitos imediatos, previsto para 16 de novembro.





11:24 - 03/11/2020 PMI Industrial de outubro marca maior crescimento mensal desde 2006 acionamento com segurança de todos os dispositivos envolvidos no Pix, sejam do BC, sejam das instituições participantes, e iniciar operações reais. Por se tratar de uma fase preparatória, há restrições: os bancos tiveram de escolher uma amostragem do universo de seus clientes para o início das operações, entre 3 e 8 de novembro. Segundo a autoridade monetária, a fase restrita tem o objetivo de colocar o sistema em produção, iniciar o funcionamento e ocom segurança de todos os dispositivos envolvidos no Pix, sejam do BC, sejam das instituições participantes, e iniciar operações reais. Por se tratar de uma fase preparatória, há restrições: os bancos tiveram de escolher uma amostragem do universo de seus clientes para o início das operações, entre 3 e 8 de novembro.





Os selecionados poderão iniciar um pagamento instantâneo por meio dos canais digitais de banco e enviar o Pix para qualquer pessoa — mesmo quem não foi selecionado para esta etapa poderá receber um pagamento.





Nesta primeira etapa, também haverá limite de horários. O Pix funcionará das 9h às 22h, durante a semana, exceto entre a próxima quinta e sexta-feiras, quando o sistema continuará operando de madrugada.





Os critérios de escolha dos clientes que participarão da fase preparatória são uma amostragem da carteira da instituição.