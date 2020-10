Campos Neto conversa com senador sobre projeto de autonomia do BC

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, conversa na manhã desta quinta-feira, 29, com o senador Plínio Valério (PSDB-AM) sobre o projeto de autonomia do BC que tramita na Casa. A audiência começou às 10h35 e deve durar uma hora.



O senador afirmou ao Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) que a reunião busca esclarecer pontos do relatório do projeto.



Ele é autor da proposta, prevista para votação no Senado no próximo dia 3.



A conversa ocorre após o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), ter afirmado que Campos Neto vazou uma conversa entre os dois.