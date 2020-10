PIB dos EUA registra alta de 33,1% no 3º trimestre, mostra 1ª leitura

O Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos registrou expansão de 33,1% no terceiro trimestre de 2020, em dados anualizados, de acordo com dados publicados nesta quinta-feira, 29, pelo Departamento de Comércio do país. A primeira leitura do indicador mostra que a maior economia do planeta entrou em processo de recuperação nos meses de julho a setembro, após o tombo histórico do trimestre anterior. O resultado veio melhor do que a mediana de estimativas consultadas pelo Projeções Broadcast, que apontava avanço de 32%.



O Departamento do Comércio informou também que o índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) subiu à taxa anualizada de 3,7% no terceiro trimestre.



Já o núcleo do PCE, que desconsidera preços de alimentos e energia, avançou 3,5% no mesmo intervalo.



*Com informações da Dow Jones Newswires