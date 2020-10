Petrobras: receita de venda com exportações subiu 39,7% no trimestre

A receita com exportações da Petrobras subiu 39,7% no terceiro trimestre do ano, comparado ao trimestre anterior, que foi gravemente afetado pela queda da demanda no auge da pandemia de covid-19. A receita totalizou US$ 20,9 bilhões, 8,5% acima do mesmo período em 2019.



Segundo dados da companhia referentes ao terceiro trimestre divulgados nesta quarta-feira, a China foi o principal destino das exportações de julho a setembro, com 62% do total, enquanto Singapura foi o principal importador de derivados da companhia, ficando com 65% das exportações dos produtos da empresa.