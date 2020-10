Ford surpreende com lucro de US$ 2,4 bilhões no 3º trimestre

A Ford informou lucro líquido de US$ 2,4 bilhões no terceiro trimestre de 2020, ou US$ 0,60 por ação, nível seis vezes maior que o registrado em igual período de 2019. Em termos ajustados, o ganho por ação ficou em US$ 0,65, bem acima da previsão de analistas consultados pela FactSet, de US$ 0,20 por ação.



Nas negociações do after hours em Nova York, os papéis da empresa saltavam 6,37%, às 17h25 (de Brasília).



A montadora revelou que sua receita subiu 1%, a US$ 37,5 bilhões, na mesma base comparativa.



A receita das operações na América do Sul ficou em US$ 600 milhões, enquanto na Europa ela foi de US$ 5,7 bilhões e, na América do Norte, somou US$ 25,3 bilhões.