Queda das Bolsas poderia levar Trump a negociar pacote, diz Nancy Pelosi

A presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, voltou a demonstrar otimismo nesta quarta-feira, 28, sobre a perspectiva de mais estímulos fiscais em breve nos Estados Unidos. Durante entrevista à emissora MSNBC, Pelosi comentou que o presidente Donald Trump é "muito afetado" pelos movimentos dos mercados acionários, mas que agora eles recuam por causa da falta de um acordo fiscal e por causa da covid-19. Na avaliação de Pelosi, o recuo das bolsas desta quarta-feira poderia assim deixar Trump mais propenso e avançar no assunto.



Nancy Pelosi fala em momento de recesso no Senado, o que torna improvável a adoção de novos estímulos fiscais antes da eleição de 3 de novembro.



De qualquer modo, a deputada democrata insistiu na necessidade de um acordo "o mais rápido possível" e voltou a lembrar que Trump havia dito que apoiaria mais estímulos fiscais. "O governo precisa fazer nada menos do que o necessário" nessa questão do pacote fiscal, ressaltou.



A presidente da Câmara foi ainda questionada sobre o risco de Trump não reconhecer uma eventual derrota na disputa eleitoral.



Segundo ela, o republicano será obrigado a admitir caso perca e a fazer uma transferência pacífica de poder para seu rival, o democrata Joe Biden.