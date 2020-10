Desvalorizar peso seria 'máquina de gerar pobreza', diz presidente da Argentina

O presidente da Argentina, Alberto Fernández, afirmou nesta segunda-feira, 26, sobre a relação entre o peso e o dólar, que "desvalorizar é muito fácil. Mas desvalorizar é uma máquina de gerar pobreza". Em evento para a entrega de moradias, Fernández evocou as memórias trazidas pela queda do valor da moeda nacional em anos anteriores, enfocando os aspectos negativos sobre os mais pobres.



"Queremos uma Argentina que cresça, trabalhe e exporte, assim queremos conseguir os dólares", afirmou o presidente.



O anúncio vem em meio ao aumento na brecha entre o dólar oficial e o paralelo, com a cotação do chamado "dólar blue" atingindo nesta segunda-feira o valor histórico de 195 pesos, segundo reportam os meios locais.