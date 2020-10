S&P reafirma rating BB- para a Grécia, com perspectiva estável

A S&P; reafirmou o rating BB- da Grécia, com perspectiva estável. A agência diz que o Produto Interno Bruto (PIB) do país deve contrair 9% em 2020, antes de se recuperar em 2021.



O governo grego tem "amortecedores fiscais" para as implicações econômicas e orçamentárias da pandemia, com o projeto da União Europeia "Next Generation EU" auxiliando no crédito do país, diz a agência em comunicado.



"Na nossa previsão atual, a economia da Grécia se recupera em 2021, acompanhada por consolidação orçamentária e queda da dívida do governo em relação ao PIB, em relação à nossa projeção até 2022", aponta a S&P;, em um cenário "racional", com uma vacina contra a covid disponível no meio do ano que vem.