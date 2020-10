Casa Branca diz ver diferenças significativas nas negociações do pacote fiscal

O diretor do Conselho Econômico da Casa Branca, Larry Kudlow, afirmou nesta sexta-feira, 23, que democratas e republicanos ainda têm diferenças significativas nas negociações por uma nova rodada de estímulos fiscais nos Estados Unidos. "Queremos ter assistência direcionada para algumas áreas", explicou, em entrevista à Fox Bussiness.



Kudlow também elogiou o desempenho do presidente americano, Donald Trump, no debate presidencial contra o candidato democrata, Joe Biden, na quinta-feira, 22.



Para o diretor, o Produto Interno Bruto (PIB) deve ter crescimento superior a 20% no terceiro trimestre deste ano.



Fatores para a recuperação



Kudlow argumentou também nesta sexta que a recuperação da economia americana não depende de uma nova rodada de estímulos fiscais, embora esteja ciente de que alguns setores precisam de ajuda. "Apoio a pequenas empresas ajudaria", afirmou, em entrevista à Bloomberg TV.



Ele acrescentou que acredita que os dois lados estão negociando um pacote de boa-fé, mas que não sabe se haverá tempo para um acordo antes da eleição de 3 de novembro.



Questionado sobre a resistência de parte da bancada republicano ao aumento das despesas, o diretor respondeu que a legenda governista deverá apoiar um projeto bipartidário. "A economia está se recuperando de forma mais rápida do que o esperado", destacou.