Reino Unido: vendas no varejo sobem 1,5% em setembro ante agosto (previsão +0,5)

As vendas no varejo do Reino Unido subiram 1,5% em setembro ante agosto, segundo dados publicados nesta sexta-feira pelo Escritório Nacional de Estatísticas (ONS, na sigla em inglês) do país, mostrando que o setor varejista continua se recuperando do impacto da pandemia de coronavírus. O resultado, que marcou o quinto mês consecutivo de avanço nas vendas, veio acima da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam alta de 0,5%.



Em abril, quando o "lockdown" motivado pela covid-19 estava em vigor, o setor havia sofrido uma queda mensal histórica de 18,1%. Na comparação anual de setembro, as vendas do setor varejista britânico aumentaram 4,7%, superando também a projeção do mercado, que era de acréscimo de 3,6%.