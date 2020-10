Meadows diz que proposta da Casa Branca para pacote fiscal é de US$ 1,9 tri

O chefe de gabinete da Casa Branca, Mark Meadows, afirmou que a proposta do governo de Donald Trump para o pacote fiscal negociado entre republicanos e democratas é de US$ 1,9 trilhão, acima do valor de US$ 1,8 trilhão mencionado anteriormente. "Em algum momento, Pelosi terá que dar sim como resposta", declarou Meadows em uma entrevista à Fox News, fazendo referência à presidente da Câmara dos Representantes.



Ele criticou a democrata e disse que ela não fecha o acordo por "motivações políticas".



O secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin, e Pelosi marcaram uma conversa sobre os estímulos fiscais para o período da tarde.



Mais cedo, a presidente da Câmara disse que continua "otimista" em relação à possibilidade de haver um entendimento bipartidário antes das eleições de 3 de novembro.