Bancos já têm de considerar riscos climáticos no planejamento, diz diretora do BC

A diretora de Assuntos Internacionais do Banco Central, Fernanda Nechio, afirmou nesta quarta-feira que os bancos brasileiros "já têm de levar em conta riscos climáticos e socioambientais dentro do planejamento de risco". O comentário foi feito durante evento virtual que discute o papel do setor bancário na "economia mais verde".



"Já temos testes de estresse acontecendo dentro do BC relacionados a riscos climáticos e vamos aprimorar estes instrumentos nos próximos meses", pontuou Fernanda Nechio.



A diretora participa nesta quarta de evento que debate "O papel do setor bancário no desenvolvimento de uma economia mais verde", promovido pela Febraban e pelo Bank for International Settlements (BIS).