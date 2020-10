Guedes diz que governo planeja abertura de capital de braço digital da Caixa

Ao falar da digitalização de brasileiros que estavam fora do sistema bancário por meio do auxílio emergencial, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o governo planeja abrir o capital do braço digital da Caixa Econômica Federal, responsável por operacionalizar o programa de transferência de renda.



"O Brasil é uma democracia digital. Na pandemia digitalizamos 64 milhões de pessoas. Quanto vale um banco com 64 milhões de pessoas que foram bancarizadas pela primeira vez e serão leais pelo resto da vida? Estamos planejamento um IPO deste banco digital nos próximos seis meses", afirmou nesta terça-feira, 20, durante participação em evento organizado pelo Milken Institute, que não constava da agenda do ministro nem havia sido informado pela assessoria da pasta.



Antes da abertura de capital, a Caixa precisaria desmembrar o braço digital da instituição. O banco suspendeu no mês passado mais uma vez a IPO da Caixa Seguridade, que deve acontecer somente no próximo ano. A área de cartões do banco também deve ter o capital aberto em 2021.