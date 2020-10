BoE: juro negativo 'não deverá ser contraproducente', diz Gertjan Vlieghe

Dirigente do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), Gertjan Vlieghe disse que a eventual adoção de juros negativos pela instituição não deverá se contrapor a seus objetivos de política monetária. "Minha visão é a de que o risco de juros negativos acabarem sendo contraproducentes para as metas da política monetária é baixo", afirmou Vlieghe, em discurso feito durante seminário online e publicado no site do BC inglês.



Vlieghe disse que o BoE ainda não chegou a uma conclusão sobre a eficácia de juros negativos, mas ressaltou que, em países que já implementaram a política, a "crescente literatura empírica" mostra que os efeitos "têm sido, de modo geral, positivos". Atualmente, o juro básico do BoE se encontra na mínima histórica de 0,1%.