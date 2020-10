OMC autoriza UE a retaliar EUA por subsídios à Boeing, mas bloco quer acordo

A Organização Mundial de Comércio (OMC) anunciou nesta terça-feira, 13, decisão que autoriza a União Europeia a retaliar os Estados Unidos por causa de subsídios dados pelo país à Boeing. A retaliação pode chegar a US$ 3,99 trilhões ao ano no total, segundo a entidade.



A OMC diz que os EUA não conseguiram comprovar seus argumentos, ao apresentar alegações contra a UE no caso. Agora, esta poderá lançar tarifas contra produtos americanos, para fazer valer a decisão.



Vice-presidente executivo da UE, Valdis Dombrovskis disse no Twitter que o bloco pretende agora retomar o diálogo com os EUA "de maneira construtiva" para decidir sobre os próximos passos. Segundo ele, a UE prefere um acordo negociado, mas se isso não ocorrer "seremos forçados a defender nossos interesses e responder de maneira proporcional".