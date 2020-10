Alemanha: índice ZEW de expectativas econômicas cai a 56,1 em outubro

O índice de expectativas econômicas da Alemanha caiu de 77,4 pontos em setembro para 56,1 pontos em outubro, segundo pesquisa divulgada nesta terça-feira (13) pelo instituto alemão ZEW. O resultado ficou bem abaixo da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, de queda do índice a 74 pontos, e sugere que a confiança na maior economia europeia voltou a piorar após dois meses de avanços.



Embora o indicador permaneça em território positivo, "a grande euforia testemunhada em agosto e setembro parece ter evaporado", comentou o presidente do ZEW, Achim Wambach, citando o recente aumento no número de casos de covid-19 na Alemanha.



Por outro lado, o índice de condições atuais medido pelo ZEW subiu na passagem de setembro para outubro, de -66,2 para -59,5. Neste caso, a projeção era de melhora um pouco mais contida, a -60 pontos.