Telebras comunica que firmou parceria com a Rede Nacional de Pesquisa

A Telebras firmou parceria com a Rede Nacional de Pesquisa (RNP) com o objetivo de iniciar a integração entre as redes das duas entidades, para ampliar a abrangência das mesmas, com maior eficiência, racionalização e otimização dos recursos públicos para a consecução das Políticas Públicas de Telecomunicações. A informação consta de Aviso de Fato Relevante, publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira (9).



Segundo o texto, a RNP é "responsável por serviços de comunicação e colaboração para as universidades, centros de pesquisa, faculdades, institutos superiores, hospitais de ensino e centros de educação tecnológica. Esses órgãos possuem necessidades peculiares que requerem infraestrutura de alto desempenho e arquiteturas abertas para desenvolvimento e experimentação de novos protocolos e tecnologias". De acordo com o fato relevante, essas atividades de inclusão digital e de atendimento a pontos de interesse público vão de encontro aos objetivos da Telebras.



"Assim, a interligação das redes possibilitará o atendimento a programas e objetivos de Estado com maior eficiência, abrangência, segurança e resiliência", diz o texto.