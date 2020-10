Delfim Netto diz que Guedes e Maia teriam agido como crianças

O economista e ex-ministro da Fazenda Delfin Netto disse nesta terça, 6, que, depois de terem agido com crianças, o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) parecem terem tomado um "chã de maior idade" nesta segunda, 5.



Ele fez a comparação ao se referir à reconciliação pública que Maia e Guedes fizeram após terem rompido suas relações em meio a discordâncias com projetos de governos dependentes de aprovação do Parlamento e desentendimentos quanto às suas visões sobre medidas que afetam as contas públicas e o teto de gastos. Delfim participou de uma live organizada pelo Nova Futura Investimentos sob o título de "A recuperação do Brasil".



"O que eu vi ontem foi um como um passo adiante, mas se permite a observação, foi um comportamento de criança", disse Delfim. Ele disse admirar Maia e Guedes. Maia porque, de acordo com ele, é um líder e tem contribuído para mudanças importantes no País. Guedes, de acordo com o ex-ministro, é um homem de muitas ideias em intervalos pequenos de tempo. "Costumo até brincar que se ele não se cuidar, vai acabar como a Dilma, que teve programas de fases 1, 2...", disse Delfim.



Para ele, é muito importante que os atores políticos entendam que uma sociedade de Estado e de Direito precisa que haja integração entre Congresso e Executivo. "Na Constituição está que todo o poder emana do povo. Então é impossível o Executivo governar sem o Parlamento".