Demanda por bens industriais cresceu 5,9% em agosto ante julho, revela Ipea

A demanda doméstica por produtos industrializados cresceu em agosto, informou o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). O Indicador Ipea de Consumo Aparente de Bens Industriais avançou 5,9% em relação a julho. Na comparação com agosto de 2019, porém, houve retração de 7,6%. O indicador mede a demanda interna por bens industriais através da soma das importações e da produção industrial brasileira que não foi exportada.



O consumo de bens nacionais aumentou 3,1% em agosto ante julho, enquanto o de importados avançou 9,8%. Entre as grandes categorias econômicas, o destaque positivo foi a alta de 14,2% na demanda por bens de consumo duráveis, enquanto a de bens intermediários subiu 5,7%. Já o consumo aparente de bens de capital recuou 0,2%.



De janeiro a agosto, o indicador de consumo de bens industriais acumula uma redução de 9,6%. No acumulado em 12 meses até agosto, a demanda por bens industriais encolheu 5,9%, com redução de 7,2% no consumo de bens nacionais e alta de 0,5% no de bens importados.