Petros vai leiloar 56 imóveis e pode arrecadar cerca de R$ 80 mi em lance mínimo

Depois de decidir deixar sua sede própria para mudar para um local menor, o fundo de pensão dos empregados da Petrobras, Petros, decidiu vender 56 imóveis entre salas comerciais e lojas, inclusive uma participação em imóvel dentro de um shopping, que podem render cerca de R$ 80 milhões se saírem pelo lance mínimo.



De acordo com o fundo de pensão, o leilão faz parte do plano de desinvestimento da fundação para adequar os investimentos aos perfis das carteiras dos planos. No caso da mudança da sede, o objetivo é economizar não apenas com os gastos anuais, de cerca de R$ 3 milhões, como evitar obras estruturais necessárias nos próximos anos.



"A realização do leilão também integra um amplo trabalho conduzido pelos times de investimentos para reciclagem da carteira, a partir de um movimento de desinvestimentos em ativos muito pulverizados que não estão adequados à carteira imobiliária de um investidor de grande porte como a Petros", disse em nota ao Broadcast.



Os lances vão desde uma sala com vaga de garagem no Rio de Janeiro por R$ 56,6 mil, a três pavimentos com 84 vagas de garagem no Centro Empresarial de São Paulo, por R$ 28,7 milhões. Segundo a Frazão Leilões, que realizará a venda, são imóveis desocupados ou locados. O leilão está previsto para o dia 30 de outubro.



De acordo com a leiloeira, o destaque do leilão será a participação de 20% em um imóvel localizado dentro do Shopping Del Rey, em Belo Horizonte, Minas Gerais, que já recebeu mais de 170 visitas. São 15.000 m2, com a maior parte locada (70%) por duas grandes e conhecidas lojas do segmento de varejo. O lance mínimo é de R$ 10,7 milhões e tem renda garantida pelas locações que vão até 2027 e 2029.



Brasília e Rio, porém, concentram o maior número de ofertas. No Distrito Federal serão leiloadas 39 salas comerciais no Edifício OAB, além de cinco lajes comerciais no Centro Empresarial Varig.



No Rio, a Petros vai se desfazer de 10 salas comerciais e duas lojas no Condomínio dos Edifícios Rio Office Park 4 e 5, Jacarepaguá.